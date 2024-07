Nach 200 Jahren: Thurgauer Traditionsfirma macht dicht

Der Verwaltungsratspräsident Christian Neuweiler bedauert zutiefst die Lage, insbesondere im Hinblick auf die Lehrlinge, die nun neue Ausbildungsplätze suchen müssen. Die Neuweiler AG , deren Geschichte bis ins Jahr 1833 zurückreicht, muss nun ihre Tore schliessen, was eine traurige Entwicklung in der Schweizer Wirtschaft darstellt.Die Ursachen für das Scheitern liegen unter anderem in fehlenden Materialien für langfristige Grossaufträge und verschobene Reparaturaufträge, die zu einem signifikanten Umsatzrückgang führten. Bereits vor anderthalb Jahren musste es in Nachlassstundung gehen, rettete sich jedoch. Dies scheint diesmal nicht mehr möglich zu sein.Christian Neuweiler betont die schwierige Entscheidung und den unvermeidlichen Schritt des Konkurses aufgrund fehlender finanzieller Mittel. Besonders am Herzen liegt ihm jedoch die Zukunft der vier Lehrlinge, für die er sich aktiv um neue Ausbildungsstellen bemühen will.

(fest/news.ch)