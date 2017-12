Anstieg um 6 Prozent

Wieder mehr Firmen machen Pleite

publiziert: Donnerstag, 4. Jul 2013 / 08:37 Uhr

Urdorf ZH - Von Januar bis Juni 2013 haben in der Schweiz 2327 Firmen Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Dies ist ein Plus von 6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Besonders im Tessin und im Südwesten der Schweiz konnten mehr Firmen ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. In den anderen Regionen war die Entwicklung moderater.