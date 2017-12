Weniger Firmenpleiten im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 4119 Konkursverfahren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit eingeleitet. Das sind 9 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Am deutlichsten war der Rückgang der Insolvenzverfahren im Mittelland und in der Norwestschweiz, gefolgt von der Ost- und Südwestschweiz sowie der Region Zürich. Im Tessin und in der Zentralschweiz ging die Zahl der Verfahren hingegen nur marginal zurück.



Leichte Steigung bei Neugründungen

Als besonders anfällig für Konkurse erwiesen sich das Bau- und Gastgewerbe sowie Handwerksbetriebe, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B am Dienstag mitteilte.

Während die Insolvenzen deutlich abnahmen, kam es bei den Neugründungen zu einer leichten Steigerung um zwei Prozent. Wie Bisnode bereits Anfang Jahr meldete, wurden 41'560 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen - ein neuer Rekord.

(jbo/sda)