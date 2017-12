Bald kommt der blaue Brief

Switcher kaum mehr zu retten

publiziert: Donnerstag, 26. Mai 2016 / 12:05 Uhr

Lausanne - Das Waadtländer Textilunternehmen Switcher ist praktisch am Ende. Das Kreisgericht Lausanne hat am Donnerstag den Konkurs über das Textilunternehmen verhängt. Die Angestellten erhalten in den nächsten Tagen den blauen Brief.