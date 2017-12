Sieben Prozent mehr Firmenpleiten 2015

In der Nordwestschweiz stiegen die Firmenkonkurse infolge von Zahlungsunfähigkeit um 18 Prozent an, in der Zentralschweiz um 14 Prozent, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B am Montag mitteilte. Einzig im Tessin gingen die Insolvenzen um 8 Prozent zurück.

Zusätzlich zu den Konkursen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit wurden in der gesamten Schweiz 1619 Konkursverfahren wegen Organisationsmängeln eingeleitet. Ein Organisationsmangel liegt vor, wenn eine Gesellschaft hinsichtlich ihrer Verwaltung, Vertretung oder Revision nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Weniger Neugründungen

Die eingetrübten Konjunkturaussichten nach dem Frankenschock machten sich weiter auch bei den Neugründungen bemerkbar. 2015 wurden 2 Prozent weniger neue Unternehmen gegründet als im Vorjahr. 40'829 Firmen wurden neu ins Handelsregister eingetragen. Nur in Zürich stieg die Zahl an neuen Unternehmen um 1 Prozent an.

