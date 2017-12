Grund ist der Holzpreis

Neustart der Sägerei im Bündner Rheintal scheitert

Die Verhandlungen sind letztendlich an der Preisfrage gescheitert.(Symbolbild)

Domat/Ems GR - Die vor dreieinhalb Jahren in den Konkurs gegangene ehemalige Grosssägerei in Domat/Ems im Bündner Rheintal kann noch immer nicht reaktiviert werden. Verhandlungen der österreichischen Besitzerin mit der Holzmarktkommission Ostschweiz (Homako) sind am Preis gescheitert.