2239 Firmen zahlungsunfähig

Mehr Konkurse in der ersten Jahreshälfte

publiziert: Freitag, 3. Jul 2015 / 09:51 Uhr

Urdorf - Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz ist seit Januar angestiegen: In der ersten Jahreshälfte sind 5 Prozent mehr Unternehmen Pleite gegangen als in der Vorjahresperiode. 2239 Firmen meldeten bis Juni Insolvenz an.