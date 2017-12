Keine Rettung für MtGox

Wie das Wall Street Journal in der Nacht auf heute, Mittwoch, berichtet, sieht das insolvente Unternehmen keine Chance mehr auf eine Restrukturierung, die letztlich zu einem Weiterbestand führen würde. Vor diesem Hintergrund habe man vor Gericht in Tokio einen Antrag zur Abwicklung des einst weltgrössten Handelsplatzes für die Internet-Währung eingereicht.Zur Begründung des Schrittes, wodurch alle Geschäfte gänzlich aufgelöst werden sollen, führt das MtGox-Management das Fehlen an realistischen Rettungsplänen an. Das Unternehmen hatte bereits im März dieses Jahres Insolvenz angemeldet. Eigenen Angaben nach waren nach einem Hackerangriff etwa 850'000 Bitcoins im Wert von derzeit rund 454 Mio. Dollar (etwa 400 Mio. Schweizer Franken) spurlos verschwunden.Wenig später teilte die Börse jedoch mit, sie habe 200'000 Bitcoins in einem elektronischen Portemonnaie wiedergefunden, das ein älteres Format habe. Dieser Umstand weckte bei Investoren wie auch bei vielen Kunden Hoffnungen, sie könnten wenigstens einen Teil ihres Geldes zurückerhalten. Die Spekulationen mit der Währung bleiben weiter aufrechterhalten.

(bert/pte)