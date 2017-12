Fotopapierindustrie

Ilford Imaging ist bankrott - 220 Mitarbeiter betroffen

publiziert: Dienstag, 30. Jul 2013 / 20:27 Uhr

Marly FR - Der Westschweizer Fotopapierhersteller Ilford hat keinen neuen Geldgeber gefunden und ist damit bankrott. Die 220 Angestellten wurden am Dienstag am Firmenstandort in Marly FR über die Situation in Kenntnis gesetzt.