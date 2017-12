Grünes Licht für Detroits Sanierungsplan

Detroit will seinen Schuldenberg von 18 Milliarden Dollar um rund sieben Milliarden abtragen und zugleich 1,7 Milliarden in die Verbesserung der öffentlichen Dienste investieren.Die Wiege der amerikanischen Autoindustrie meldete im Juli 2013 als bislang grösste Stadt in den USA die Zahlungsunfähigkeit an. Sie kämpft mit der Grundversorgung der Einwohner. Feuerwehr- und Polizeiautos sind kaputt, viele Strassenlaternen funktionieren nicht, ganze Stadtviertel verfallen.Die einst blühende Metropole hat einen dramatischen Niedergang zu verkraften. Während 1950 etwa 1,8 Millionen Menschen dort lebten, sind es mittlerweile nur noch weniger als 700'000. Auf dem Stadtgebiet stehen Zehntausende verlassene Häuser.

(bert/sda)