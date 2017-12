5801 Konkurseröffnungen dieses Jahr

72 Prozent oder 4156 der Pleiten kamen wegen Firmeninsolvenz zustande, was praktisch dem Vorjahreswert entspricht. Davon waren 1280 Unternehmen aus dem Gastgewerbe respektive dem Handwerk und somit aus zwei klassischen Insolvenz-Hochrisiko-Branchen, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode am Freitag mitteilte.

Am meisten Konkurse gab es in der Region Südwestschweiz, also in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis, mit insgesamt 1302. Dahinter folgt die Region Zürich mit 987, die Zentralschweiz mit 930 und der Espace Mittelland - dazu zählen Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg und Solothurn - mit 870 Firmenpleiten.

Die Anzahl der Unternehmenskonkurse im Monat November allein lag bei 570. Verglichen mit dem Vorjahresmonat waren dies 17 Prozent weniger.

(bg/sda)